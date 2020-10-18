Son dakika haberleri... Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 3 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 3 ölü

18.10.2020 10:55
Son dakika haberleri... Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 3 ölü, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Irak'ın Kerkük kentinin kuzeydoğusunda bir köye terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinin kuzeydoğusunda bir köye terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük'ün kuzeydoğusundaki Şoker köyüne saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırının Kerkük'e bağlı Şuvan ilçesi yakınlarında meydana geldiğini aktaran Kemal, DEAŞ mensuplarının Şoker köyünün girişinde bir sivil aracı durdurduklarını ve otomatik silahlarla taradıklarını ifade etti.

Kemal, saldırı sonucu araçta bulunan 3 kişinin öldüğünü kaydetti.

Teröristlerin olay yerinden kaçtığını belirten Kemal, bölgede operasyon başlatıldığını dile getirdi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kerkük, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 3 ölü - Son Dakika

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