Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul , Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçleri Havice ilçesi girişindeki kontrol noktasından geçmek isteyen bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Kerkük'te terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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