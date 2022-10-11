Son dakika haberleri | Kerkük'te terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kerkük'te terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı

11.10.2022 20:06
Son dakika haberleri | Kerkük'te terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi... Irak'ın Kerkük kentine bağlı Havice ilçesinde terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişinin yakalandığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Havice ilçesinde terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişinin yakalandığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçleri Havice ilçesi girişindeki kontrol noktasından geçmek isteyen bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunanlardan 2'sinin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.

Söz konusu kişilerin ilk sorgularında DEAŞ üyesi olduklarını itiraf ettikleri aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

YORUMLAR
500
SÜLEYMANİYE - Irak'taki hayvanat bahçesinin yeni gözdeleri 'yavru aslanlar' SÜLEYMANİYE - Irak'taki hayvanat bahçesinin yeni gözdeleri 'yavru aslanlar' Irak Meclisinde yeni cumhurbaşkanı seçimi perşembe günü yapılacak Irak Meclisinde yeni cumhurbaşkanı seçimi perşembe günü yapılacak
Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kerkük'te terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:07 Lübnan tezkeresi TBMM'ye geldi: Mehmetçik'in görev süresi 1 yıl daha uzayacak
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:01 ABD'den F-16 satışı ile ilgili önemli hamle: Türkiye için getirilen 2 şart tasarıdan çıkarıldı
20:01 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti
19:40 Esenyurt'ta anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalışan sürücü esnaftan tekme tokat dayak yedi
19:38 Antalya'da otizimli öğrenciyi döven öğretmenlerden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı
19:37 Rusya'nın gaz akışını kesmesiyle zor durumda kalan Avrupa'nın imdadına Türkiye yetişecek: Kritik rol üstlenebiliriz
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
18:35 Sedat Peker paylaşımı sebebiyle dava açılan Uğur Dündar'a ilk duruşmada beraat kararı verildi
18:07 Edirne'de Sayısal Loto talihlisi 836 bin TL kazandı! Henüz ortaya çıkmayan kişinin Bulgar turist olabileceği düşünülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 23:31:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kerkük'te terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement