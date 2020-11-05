Son dakika haberleri | Kerkük'te, terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kerkük'te, terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi yakalandı

05.11.2020 19:51
Son dakika haberleri | Kerkük'te, terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi yakalandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Irak'ın Kerkük kent merkezinde güvenlik güçleri tarafından başlatılan eş zamanlı operasyonda, terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin yakalandığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kent merkezinde güvenlik güçleri tarafından başlatılan eş zamanlı operasyonda, terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin yakalandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 DEAŞ mensubunun yakalandığını söyledi.

Kemal, polis güçlerinin her iki bölge halkından gelen ihbarı değerlendirerek baskın düzenlediğini kaydetti.

Yakalanan DEAŞ mensuplarının daha önce Salahaddin kentinde bir iç göçmen kampında bulundukları bilgisini veren Kemal, bu şahısların Kerkük'e sahte evrak düzenleyerek sızdıklarını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kerkük, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kerkük'te, terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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