Son dakika haber! Kerkük'te zamana direnen Türk Şehitliği bakıma muhtaç - Son Dakika

Son dakika haber! Kerkük'te zamana direnen Türk Şehitliği bakıma muhtaç

Gelen son dakika haberlerine göre Irak'ın Kerkük kentindeki tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan, onlarca Osmanlı komutanı, subay ve askerinin yattığı Türk Şehitliği yıllardır ilgisizlik ve ihmal nedeniyle bakıma muhtaç durumda.

Irak'ın Kerkük kentindeki tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan, onlarca Osmanlı komutanı, subay ve askerinin yattığı Türk Şehitliği yıllardır ilgisizlik ve ihmal nedeniyle bakıma muhtaç durumda.

Osmanlı'nın yaklaşık 100 yıl önce bu topraklardan çekilmesinden bu yana herhangi bir onarım veya restore çalışmasının yapılmadığı Türk Şehitliği adeta kaderine terk edilmiş halde bulunuyor.

Kerkük'te çok sayıda sivil toplum örgütü, tarihçi ve araştırmacının şehitliğin onarımı için yerel ve merkezi hükümete yaptığı çağrıların da sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.

"Osmanlı döneminde bölgede görev yapan komutan, subay ve erler yatıyor"

Kerküklü tarihçi, araştırmacı ve yazar Necat Kevseroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu şehitlikte Osmanlı döneminde bölgede görev yapan ve daha sonra şehit olan ya da vefat eden komutan, subay ve erler yatıyor." dedi.

Kevseroğlu, Türk Şehitliği'nde Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olan Osmanlı komutan ve askerlerinin yanı sıra Kerkük'te vefat eden Osmanlı mutasarrıfları, Türk edebiyatçılar, Kerkük şairleri ve dönemin tanınmış önemli isimlerinin yattığını kaydetti.

Atatürk'ün okul arkadaşı da bu şehitlikte

Kevseroğlu, milli mücadele döneminde Türkleri İngilizlere karşı mücadele vermeye teşvik etmek için Kerkük'e gelen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün okul arkadaşı olan Ömer Naci Hatip'in de bu şehitlikte olduğunu söyledi.

Kevseroğlu, 1916'da Kerkük'teki tifüs salgınında hayatını kaybeden Hatip'in dönemin Musul Valisi'nin talimatı üzerine Türk Şehitliği'ne defnedildiğini belirtti.

Kerküklü tarihçi, Hatip'in şehitlikteki mermer mezar taşının da üzerindeki Osmanlıca kitabesiyle hala ayakta durduğunu dile getirdi.

Türkiye'ye "ecdadın mezarında huzur içinde yatması için buraya sahip çıkın" çağrısı

Osmanlı'nın bu topraklardan çekilmesinden sonra kurulan Irak'taki müteakip hükümetlerin şehitliğe gereken önemi vermediğini ifade eden Kevseroğlu, neredeyse 100 yıldır bu mukaddes alanın kaderine terk edildiğini dile getirdi.

Tarih kokan bu ecdat mirasının göz göre göre yok olması nedeniyle kahrolduklarını anlatan Kavseroğlu,"Bu toprakları vatan bilip uğrunda canını feda eden ecdadın mezarında huzur içinde yatması için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) buraya sahip çıkması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Son dakika haber! Kerkük'te zamana direnen Türk Şehitliği bakıma muhtaç

Osmanlı, Kerkük, Irak, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kerkük'te zamana direnen Türk Şehitliği bakıma muhtaç - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti Kendisini ölmüş gibi gösteren Youtuber Tayfun Demir'in ifadesi ortaya çıktı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Kırmızı reçeteli ilacı yazmayan doktora öfkelenen hasta, üst geçide çıkıp intihara kalkıştı Kırmızı reçeteli ilacı yazmayan doktora öfkelenen hasta, üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
16:33
Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak         
16:03
Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti         
14:43
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı         
13:52
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
Canlı yayında kızının ölüm haberini alan acılı annenin ağıtları yürek yaktı Canlı yayında kızının ölüm haberini alan acılı annenin ağıtları yürek yaktı         
13:01
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı         
12:45
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi         
11:19
Bursalı kaporta ustası, 150 bin lira harcayarak 1972 model Mercedes'i ilk günkü haline çevirdi Bursalı kaporta ustası, 150 bin lira harcayarak 1972 model Mercedes'i ilk günkü haline çevirdi         
10:24
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 18:05:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Kerkük'te zamana direnen Türk Şehitliği bakıma muhtaç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei