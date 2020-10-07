Son dakika haberleri: Kerküklü Araplardan IKBY'ye "5 bin Kerküklünün serbest bırakılması" çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kerküklü Araplardan IKBY'ye "5 bin Kerküklünün serbest bırakılması" çağrısı

07.10.2020 21:35
Son dakika haberleri: Kerküklü Araplardan IKBY'ye

Bir son dakika haberine göre Irak'ın Kerkük kentindeki Birleşik Arap Cephesi Başkan Yardımcısı Nadım eş-Şimmeri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçleri tarafından 2003-2017 yıllarında tutuklanan veya alıkonulan 5 bin Kerküklünün serbest bırakılmasını istedi.

Irak'ın Kerkük kentindeki Birleşik Arap Cephesi Başkan Yardımcısı Nadım eş-Şimmeri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçleri tarafından 2003-2017 yıllarında tutuklanan veya alıkonulan 5 bin Kerküklünün serbest bırakılmasını istedi.

Birleşik Arap Cephesi Başkan Yardımcısı Şimmeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yargı kararı olmaksızın yıllardır IKBY hapishanelerinde 5 bin Kerküklü Arap vatandaşın tutuklu bulunduğunu söyledi.

Tutukluların serbest bırakılmasını ya da mahkemeye çıkarılmalarını isteyen Şimmeri, bu sorunun Kerkük'ün zengin etnik ve sosyal yapısına zarar vermeye başladığını kaydetti.

Şimmeri, tutukluların serbest bırakılması için yıllardır çağrı yapmalarına rağmen Bağdat'taki hükümetlerin buna çözüm bulmadığını dile getirdi.

Binlerce tutukluyla ilgili soruna tüm siyasi tarafların tepkisiz ve sessiz kaldığına dikkati çeken Şimmeri, tutuklulara yıllardır yakınları ile görüşme yasağı uygulandığını ve bunun insan haklarına aykırı olduğunu belirtti.

Peşmerge güçlerinin Kerkük'teki yılları

Peşmerge güçleri, ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003'ten Ekim 2017'ye kadar merkezi hükümete bağlı güçlerin bulunmadığı Kerkük'te denetimi elinde tuttu.

Bölgede Haziran 2014'te ortaya çıkan terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, Kerkük'ten Süleymaniye'deki hapishanelere naklediliyordu.

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gerçekleştirdiği gayrimeşru bağımsızlık referandumu ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından Bağdat yönetimi bölgeye operasyon düzenlemiş, bunun üzerine Peşmerge güçleri çatışmasız şekilde vilayetten çekilmişti.

Aileler, yakınlarının akıbeti için gösteriler düzenlemişti

Kerkük'te çoğunluğu Araplardan oluşan aileler, Peşmerge güçlerince alıkonulan yakınlarının serbest bırakılması için Kasım 2017'den itibaren uzun süre gösteriler düzenlemişti.

IKBY hükümeti ise Eylül 2019'da yaptığı yazılı açıklamada, Kerküklü tutukluların IKBY hapishanelerinde bulunduğu yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Kerkük, Arap, Irak, IKBY, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kerküklü Araplardan IKBY'ye '5 bin Kerküklünün serbest bırakılması' çağrısı - Son Dakika

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