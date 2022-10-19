Son dakika haberleri! Keşan'da FETÖ operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Keşan'da FETÖ operasyonu

19.10.2022 10:02
Son dakika haberleri! Keşan'da FETÖ operasyonu

Son dakika habere göre Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan ve FETÖ üyesi olmak suçundan dosyaları bulunan 4 kişi yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan ve FETÖ üyesi olmak suçundan dosyaları bulunan 4 kişi yakalandı. Adli makamlar karşısına çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan dosyaları bulunan ve Yunanistan'a illegal yollarla kaçma hazırlığında bulunan 4 kişi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

Keşan'a bağlı köy ara yollarında ele geçirilen şahıslar, daha sonra FETÖ üyesi olmak suçundan adli makamlara teslim edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Yunanistan, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Keşan'da FETÖ operasyonu - Son Dakika

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