Son dakika haberleri: Keşan'da FETÖ şüphelisi 2 eki polis yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Keşan'da FETÖ şüphelisi 2 eki polis yakalandı
12.10.2020 16:38
Edinilen son dakika gelişmesine göre EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi 2 eski polisi yakalayıp, gözaltına aldı.
EDİRNE'nin Keşan
ilçesinde polis, yasa dışı yollarla Yunanistan
'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi 2 eski polisi yakalayıp, gözaltına aldı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan FETÖ şüphelisi eski polisler Ö.Y. (43) ve S.Y.'yi (43) yakalayarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- Edirne
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