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Son dakika haberleri! Keşan'da hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri hastanede yaşatılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri! Keşan'da hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri hastanede yaşatılacak

03.07.2021 09:12
Son dakika haberleri! Keşan'da hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri hastanede yaşatılacak, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Keşan Devlet Hastanesinde görev yaparken sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları Rıfat Beyaz, Zübeyde Badem ve Tayfun Başak'ın isimleri, hastanedeki birimlere verildi.

Keşan Devlet Hastanesinde görev yaparken sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları Rıfat Beyaz, Zübeyde Badem ve Tayfun Başak'ın isimleri, hastanedeki birimlere verildi.

Birimlerin açılış töreninde konuşan Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Recep Vural, Badem, Beyaz ve Başak'ı çeşitli sağlık sorunları nedeniyle kaybettiklerini söyledi.

Vural, "Mesai arkadaşlarımız yine bizimle mesai yapmaya devam etsinler istedik. Çalıştıkları görev yerlerine istinaden değişik birimlere isimlerini verdik. Allah mekanlarını cennet eylesin. Onlar bizim kalbimizde. Unutmak istemiyoruz." dedi.

Edirne İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım da sağlık hizmetinin 24 saat esaslı zor bir hizmet olduğunu belirterek, "Biz hastanelerde çalışırken gerçekten bir aile oluyoruz. Her çalışanımız bizim için ailenin bir parçası. Keşke aramızda olsalardı ama maalesef hayatın gerçeği de bu. Onlar hastanemizde hem isim olarak hem de karakterleriyle, kişilikleriyle bizim yüreğimizde yaşacaklar." diye konuştu.

AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal ise özellikle dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinde sağlığın ne kadar önemli olduğunu anladıklarını dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının da bu süreçte şifa dağıttığını vurgulayan Aksal, "Onları geri getiremesek de burada hatıralarını yaşatmayı çok anlamlı buluyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Her ölüm erken ölüm ama genç yaşta kaybetmek çok daha zor. Kelimeler kifayetsiz kalıyor." diye konuştu.

Aksal, herkesi aşı olmaya davet etti.

Konuşmaların ardından, Rıfat Beyaz, Zübeyde Badem ve Tayfun Başak'ın isimlerinin verildiği birimlerin açılışları, gözyaşları arasında gerçekleştirildi.

Son dakika haberleri! Keşan'da hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri hastanede yaşatılacak
Son dakika haberleri! Keşan'da hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri hastanede yaşatılacak
Son dakika haberleri! Keşan'da hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri hastanede yaşatılacak
Son dakika haberleri! Keşan'da hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri hastanede yaşatılacak
Son dakika haberleri! Keşan'da hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri hastanede yaşatılacak

Keşan Devlet Hastanesi, Recep Vural, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Keşan'da hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri hastanede yaşatılacak - Son Dakika


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