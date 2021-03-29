Son dakika haberleri: Keşan'da koronavirüs denetimlerinde 106 kişiye 297 bin lira ceza - Son Dakika

Son dakika haberleri: Keşan'da koronavirüs denetimlerinde 106 kişiye 297 bin lira ceza

29.03.2021 18:23
Son dakika haberleri: Keşan'da koronavirüs denetimlerinde 106 kişiye 297 bin lira ceza, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen genel asayiş uygulamaları ve denetimlerde, arama kaydı bulunan 17 kişi yakalanırken, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal eden 106 kişiye, toplam 297 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen genel asayiş uygulamaları ve denetimlerde, arama kaydı bulunan 17 kişi yakalanırken, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal eden 106 kişiye, toplam 297 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan birçok noktada, 22-29 Mart tarihleri arasında asayiş uygulamaları ve şok denetimler yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan denetimlerde ise 37,71 gram eroin, 83,77 gram bonzai, 0,72 gram metamfetamin ve 185 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal ettikleri belirlenen 106 kişiye, toplam 297 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.


Son dakika haberleri: Keşan'da koronavirüs denetimlerinde 106 kişiye 297 bin lira ceza
Son dakika haberleri: Keşan'da koronavirüs denetimlerinde 106 kişiye 297 bin lira ceza
Son dakika haberleri: Keşan'da koronavirüs denetimlerinde 106 kişiye 297 bin lira ceza

Para Cezası, Asayiş, Polis, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Keşan'da koronavirüs denetimlerinde 106 kişiye 297 bin lira ceza - Son Dakika


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