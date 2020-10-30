Son dakika haber: Keşan'da zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde 5 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Keşan'ın Yenimuhacir beldesi girişinde Malkara-Keşan karayolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan Keşan istikametine doğru seyreden H.D. yönetimindeki 06 R 7430 plakalı otomobilin hareket halindeyken duraklaması nedeniyle kendisi ile aynı istikamette seyreden U.K. yönetimindeki 59 EJ 006 yönetimindeki otomobil alt geçit girişinde çarpıştı. 17 PJ 344 plakalı kamyon sürücüsü A.O. meydana gelen kazaya karışmamak için yavaşladı, ancak arkasından gelen H.T. yönetimindeki 34 HJ 0110 plakalı bir başka araç dorsesine arkadan çarptı. Bu sırada duramayan A.K. idaresindeki 22 AAT 593 plakalı kamyonet dahil oldu. 5 aracın karıştığı kazada 34 HJ 0110 plakalı araçta bulunan H.T. ve A.T. isimli kişiler yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, trafik ve ambulans ekipleri yönlendirilirken, kazada yaralanan 2 kişi Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği alt geçit, trafiğe kapanırken ekipler Keşan ve Malkara yönünden gelen araçları yan yollara sevk etti. Araçların hasar tespitinin ardından çekiciler yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. - EDİRNE