Gözaltına alınan şüpheliler B.D, T.E ve A.D, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Aramalarda, 3 gram eroin, 2 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 170 lira ele geçirildi.

Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelilerin ev ve araçlarında arama gerçekleştirdi.

Keşan 'da düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Keşan'daki operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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