Son dakika haberleri: Keşan'daki operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Keşan'da düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelilerin ev ve araçlarında arama gerçekleştirdi.
Aramalarda, 3 gram eroin, 2 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 170 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler B.D, T.E ve A.D, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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