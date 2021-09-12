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Son dakika haberleri! Keşif sırasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişi serbest - Son Dakika

Son dakika haberleri! Keşif sırasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişi serbest

12.09.2021 14:32
Son dakika haberleri! Keşif sırasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişi serbest, System.String[]

Son dakika haberler... BURSA'da otomobili ile Aysel Özden'e (45) çarpıp ölümüne neden olan Mine E.(34) tutuksuz yargılandığı davanın kaza yerindeki keşfi sırasında Aysel Özden'in yakınlarının saldırısına uğradı.

BURSA'da otomobili ile Aysel Özden'e (45) çarpıp ölümüne neden olan Mine E.(34) tutuksuz yargılandığı davanın kaza yerindeki keşfi sırasında Aysel Özden'in yakınlarının saldırısına uğradı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise aranıyor.

Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde Mart ayında, Mine E. idaresindeki 16 STG 66 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Özden'e çarptı, Özden ağır yaralandı. Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aysel Özden, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan da kazada, olay yerine 100 metre mesafedeki üst geçit de dikkat çekti. Gözaltına alınan Mine E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU SONRASI KEŞİF TALEBİKazayla ilgili soruşturma kapsamında Mine E. hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölümü neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürecinde hazırlanan bilirkişi raporunda, otomobilin hız sınırı olan 33 kilometrenin üzerinde seyrettiği belirtildi. Mahkeme hakimi olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.KEŞİF ERTELETEN KAVGAMahkeme hakimi, bilirkişi ve adliye görevlisiyle sanık Mine E.'nin de bulunduğu keşif heyeti geçtiğimiz 10 Eylül'de olay yerine gitti. Keşif alanında bekleyen Aysel Özden'in yakınları, burada Mine E.'ye saldırdı. Yaklaşık 20 kişilik gruba biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri, takviye kuvvet de istedi. Mine E. yanı sıra adliye görevlisinin de arada kaldığı arbede destek kuvvetlerin müdahalesi ile sona erdi. Mine E. kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, o anları DHA görüntüledi. Saldırı sonrası keşif de ileri bir tarihe ertelendi.İKİ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler oluşan Mine E., saldırganlardan şikayetçi olurken, iki kişi gözaltına alındı. Savcılık sorgusu tamamlanan 2 şüpheli serbest bırakılırken, saldırıya karıştığı tespit edilen 3 kişi aranıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haberleri! Keşif sırasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişi serbest
Son dakika haberleri! Keşif sırasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişi serbest
Son dakika haberleri! Keşif sırasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişi serbest
Son dakika haberleri! Keşif sırasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişi serbest
Son dakika haberleri! Keşif sırasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişi serbest
Son dakika haberleri! Keşif sırasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişi serbest
Son dakika haberleri! Keşif sırasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişi serbest
Son dakika haberleri! Keşif sırasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişi serbest
Son dakika haberleri! Keşif sırasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişi serbest

Şehir Hastanesi, kavga, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Keşif sırasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişi serbest - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Keşif sırasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişi serbest - Son Dakika
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