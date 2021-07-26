Kestel Belediyesi tarafından Kurban Bayramı sebebiyle 6 farklı mahallede kurulan şenlik alanı, çocuklara çifte bayram yaşattı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kestel Belediyesi, Kurban Bayramı'nda da çocukları unutmadı. Bayram tatiliyle birlikte, 6 farklı mahallede bulunan parklara şenlik alanları kuruldu. Şişme oyun parkurları, trambolin, pamuk şeker ve hediye eşya stantlarının bulunduğu şenlik, çocuklara çifte bayram yaşattı. Aileleriyle birlikte şenlik alanına gelen çocuklar, bayram tatili bitinceye kadar gönüllerince eğlendi. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kurban Bayramı sebebiyle, çocuklarımıza yönelik şenlik etkinliği gerçekleştirdik. Pandemi sebebiyle uzun süre evlerinden çıkamayan ve bir süre canları oldukça sıkılan çocuklarımıza çifte bayram yaşatmak istedik. Tatil süresi boyunca 6 farklı mahallemizde şenlik alanları kurduk. Burada çocuklarımız doyasıya eğlenip, bayram coşkusunu yaşadılar. İnşallah Covid-19 sürecinin tamamiyle geride kalmasıyla daha güzel etkinliklere hep birlikte imza atacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA