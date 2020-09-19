Son dakika haberi... 'Ketçap Ferdi'nin ağabeyi öldürüldü, zanlıları yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... 'Ketçap Ferdi'nin ağabeyi öldürüldü, zanlıları yakalandı

Son dakika haberi... 'Ketçap Ferdi'nin ağabeyi öldürüldü, zanlıları yakalandı Ketçap Ferdi olarak bilinen Ferdi Karagöz'ün ağabeyi Orhan Karagöz öldürüldü.

'Ketçap Ferdi'nin ağabeyi öldürüldü, zanlıları yakalandı

İSTANBUL - Ketçap Ferdi olarak bilinen Ferdi Karagöz'ün ağabeyi Orhan Karagöz öldürüldü. Olayın şüphelileri polisin çalışması sonucu yakalandı.

10 Ağustos 2017'de Ketçap Ferdi olarak bilinen Ferdi Karagöz ve adamlarının bulunduğu bir kafeye, aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen Molla Fatih lakaplı Fatih Kayam'ın adamlarınca saldırı düzenlenmişti. Ketçap Ferdi'nin de saldırıya karşılık vermesi sonucu Molla Fatih'in grubundan Kaan Özcan vurularak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak Ferdi Karagöz tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Husumet sürdü Ketçap Ferdi'nin ağabeyi 3 yıl sonra öldürüldü

Olayın üzerinden 3 yıl geçmiş olmasına rağmen iki grup arasındaki husumet devam etti ve geçtiğimiz Mayıs ayında, Ketçap Ferdi'nin ağabeyi Orhan Karagöz, Şişli Esentepe Mahallesinde silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Karagöz, 22 Haziran günü yaşam savaşını kaybetti. Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

Azmettirici ve diğer 8 zanlı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, olayın şüphelilerinden oldukları tespit edilen 8 kişi, 14 farklı adrese 36 ekiple düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu belirlenen Serdar A. ise Muğla'da üzerinde sahte kimlikle yakalandı. Serdar A.'nın 34. Asliye Ceza Mahkemesinden Kasten Yaralama ile İstanbul Ağır Ceza Masasından İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma Nakletme ve Satma suçlarından 2 adet aranmasının olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

5 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Selçuk A., Sebahattin T., İsmail Ç., Talha P. ve Serdar A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğuz A., Atilla Ş., Hamit K ve Dursun Z. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... 'Ketçap Ferdi'nin ağabeyi öldürüldü, zanlıları yakalandı

Ağustos, Karagöz, Saldırı, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... 'Ketçap Ferdi'nin ağabeyi öldürüldü, zanlıları yakalandı - Son Dakika

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