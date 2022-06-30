Kezzapla saldırdığı eski nişanlısının olaydan önce iş yerine giden zanlı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Kezzapla saldırdığı eski nişanlısının olaydan önce iş yerine giden zanlı güvenlik kamerasında

30.06.2022 17:31

Konya'nın Çumra ilçesinde yüzüne kezzap attığı eski nişanlısının yaralanmasına neden olan şüphelinin, olayı gerçekleştirmeden birkaç gün önce kadının çalıştığı iş yerine gittiği ortaya çıktı.

Konya'nın Çumra ilçesinde yüzüne kezzap attığı eski nişanlısının yaralanmasına neden olan şüphelinin, olayı gerçekleştirmeden birkaç gün önce kadının çalıştığı iş yerine gittiği ortaya çıktı.

Sabit T'nin, olaydan birkaç gün önce Merve K'nin çalıştığı iş yerine giderek gözlem yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, markete gelen Sabit T'nin, müşteri gibi bir şeyler alması ve iş yerinden ayrılması yer alıyor.

Kadının avukatı Aycan Ceylan, AA muhabirine, saldırganın yaklaşık iki yıldır Merve K'yi tehdit ettiğini söyledi.

Tehditlerin ardından Sabit T. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdıklarını aktaran Ceylan, "Karardan birkaç gün sonra maalesef vahim olay gerçekleşti. Kameralara yansıdığı üzere saldırganın, Merve'nin çalıştığı iş yerine giderek orada gezindiği, adeta keşif yaptığı da düşünüldüğünde, eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği açıkça anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Merve K'nin Konya Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sabit T, 20 Haziran'da Bardakçı Mahallesi'ndeki evine gittiği eski nişanlısı Merve K'nin üzerine kezzap atıp kaçmıştı.

Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Merve K, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, Ilgın ilçesinde yakalanan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde fırlatmıştı; 1 gün önce keşif yapmış Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde fırlatmıştı; 1 gün önce keşif yapmış GAZİANTEP - İş yerinden klima hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı GAZİANTEP - İş yerinden klima hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı Çalışır vaziyetteki kargo aracını çaldı, birkaç sokak ileride pazar yerine bırakıp gitti...O anlar kamerada Çalışır vaziyetteki kargo aracını çaldı, birkaç sokak ileride pazar yerine bırakıp gitti...O anlar kamerada
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kezzapla saldırdığı eski nişanlısının olaydan önce iş yerine giden zanlı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 18:09:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kezzapla saldırdığı eski nişanlısının olaydan önce iş yerine giden zanlı güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement