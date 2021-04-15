Son dakika haberleri: KGK, kurucu üyesi ve yerel medya sorumlusu Veli Altınkaya'yı kaybetti - Son Dakika

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) kurucu üyesi ve yerel medya sorumlusu Veli Altınkaya, yaşamını yitirdi. Altınkaya, KGK'de genel başkan yardımcısı görevinin yanı sıra Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini de yürütmekteydi.

Anadolu basınının sevilen isimlerinden birisi olan Altınkaya, koronavirüsle savaşını kaybetti. Acı haber, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) camiasında ve Anadolu basınında büyük üzüntü oluşturdu. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Altınkaya'nın vefatı nedeniyle yayınladığı mesajda "Can dostum, ağabeyim, yol arkadaşım, akil adamım, akıl hocam, sırdaşım, can yoldaşım Veli Altınkaya'yı koronavirüs belasına kurban verdik. Acı haberiyle yıkıldım. Sözün bittiği yer. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun" dedi.

Gazeteciliğe 1981 yılında başlayan Altınkaya; Türkiye, Kayseri Olay, Kayseri Anadolu Haber, Akın Günlük, Kayseri Haber gazeteleri ile Erciyes TV ve Kay TV'de çeşitli görevlerde bulundu. 1985-1989 arasında Kayseri Belediye Başkanı Basın Danışmanı olarak görev aldı. 1987-2009 tarihlerinde TRT Kayseri Temsilciliği yaptı. Kültür ve Sanat, Töre, Doğuş Edebiyat gibi dergilerde çeşitli konularda yazılar yazdı. İlk kitabı Mavi Boncuklu Cemil Baba Kültür ve Sanat Yayınları arasında 1984 yılında yayınlandı. Kayseri ile ilgili çok sayıda araştırması, önce Kayseri gazetelerinde yer aldı, sonra az sayıda olmak üzere kitaplaştı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara), Türkiye Spor Yazarları Derneği, RATEM (Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği) üyesi de olan Altınkaya, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde 2007-2016 tarihleri arasında çeşitli konularda ders verdi. - KIRŞEHİR