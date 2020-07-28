Son dakika haberleri... Kıbrıs gazisine "Milli Mücadele Madalyası" takdim edildi - Son Dakika

Bolu'da yaşayan Kıbrıs gazilerine "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası" takdim edildi.

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen madalyaların dağıtımı kapsamında Bolu Valiliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdür Vekili Uğur Aykut, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Sami Yıldız, Kıbrıs gazileri ve yakınları katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, 46 yıl önce Kıbrıs'ta, Kıbrıslı vatandaşların zulüm gördüğünü belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Kıbrıs'ta 1974 yılında dönen hadiseleri gören Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Barış Harekatı kararını aldı ve siz değerli gazilerimiz milletimizin kahramanları olarak 18-19 yaşlarında şehit olmak üzere oraya gittiniz. Neticesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlılığı ve sizlerin fedakarlığıyla oradaki soydaşlarımızın, kardeşlerimizin güvenliği sağlandı ve akabinde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Türkiye'de ana vatanı olarak Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman yanında oldu ve olmaya da devam edecektir." dedi.

Ümit, canları pahasına Türkiye'yi ve soydaşlarını korumak için şehit olan veya gazi olup bu millete, devlete hizmet veren herkese şükran ve minnetlerini iletti.

Gazilerin, bu toplumun paratonerleri ve geleceğin sigortaları olduğunu dile getiren Ümit şunları söyledi:

"Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğinin öğretmenlerisiniz. Yani bayrak, vatan ve millet adına nasıl savaşılır, nasıl dönmemek üzere hareket edilir ve Allah'ın şehadeti geldiyse ona nasıl koşa koşa gidilir, gaziliği lütfettiyse de onu da memnuniyetle bir ömür boyu onur olarak nasıl taşınır herkese gösterdiniz ve bundan sonraki nesillere de bunu göstermeye devam edeceksiniz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bolu Valisi Ahmet Ümit, Kıbrıs Barış Harekatı'nda görevli gazilere ve vefat eden gazilerin yakınlarına madalyalarını takdim etti.

Madalya tevcih töreni, çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.