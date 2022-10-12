Yunus Emre A'nın cezasına ölen tarafın yakınları avukatları aracılığı ile itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Şikayetçi taraf avukatları tarafından yapılan itiraz dilekçesinde, sanığa verilen cezanın az bulunduğu, sanığa verilen cezanın artırılması gerektiği kaydedildi

Olay, 3 Ocak'ta saat 15.30 sıralarında Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen kick boks sporcusu Mustafa Muhammed Kulacı ile Yunus Emre A. arasında 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yunus Emre A., cebinden çıkardığı bıçakla Kulacı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kulacı'yı hastaneye kaldırdı. Kulacı, hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yunus Emre A. ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Kick boks sporcusunu öldüren sanığa 'yaş' indirimi ile verilen 12 yıl hapis cezasına itiraz - Son Dakika

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