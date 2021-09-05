5 Kırım Tatar Türkü'nün Kırım'da gözaltına alınması protesto edildi - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan (KTMM) Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkü'nün gözaltına alınmasıyla ilgili protesto düzenlendi.

Rusya'nın Kiev Büyükelçiliği önünde yapılan gösteriye KTMM Başkanı Rıfat Çubarov, Ukrayna Milletvekili Ahtem Çiygöz ve çok sayıda kişi katıldı.

Gösteride konuşan İskender Bariyev, gözaltına alınan arkadaşlarına destek için toplandıklarını belirtti.

Arkadaşları serbest kalıncaya kadar savaşmaya devam edeceklerini dile getiren Bariyev, uluslararası topluma Rus saldırganlığı probleminin 21. yüzyılda devam ettiğini göstermek için bir araya geldiklerini ifade etti.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da dün Rus güvenlik güçleri Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkü'nü gözaltına almıştı.