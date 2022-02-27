Son dakika haberleri! Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi - Son Dakika

- Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama olacağı bilgisi üzerine kentteki otellerde müşteriler sığınaklara indirildi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, başkent Kiev'de oteller patlama yaşanması tehlikesi üzerine harekete geçti. Kiev'de büyük bir patlama olacağı bilgisi üzerine kentteki otellerde müşteriler sığınaklara indirildi. Otel otoparklarında sığınak olarak belirlenen alanlara yerleştirilen korku dolu müşteriler, bu alanlarda yer alan sandalyeler üzerinde yatarak dinlenme şansı bulabildi.