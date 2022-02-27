Son dakika haberleri! Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi

27.02.2022 06:10

Son dakika gündem haberine göre - Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama olacağı bilgisi üzerine kentteki otellerde müşteriler sığınaklara indirildi.

- Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama olacağı bilgisi üzerine kentteki otellerde müşteriler sığınaklara indirildi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, başkent Kiev'de oteller patlama yaşanması tehlikesi üzerine harekete geçti. Kiev'de büyük bir patlama olacağı bilgisi üzerine kentteki otellerde müşteriler sığınaklara indirildi. Otel otoparklarında sığınak olarak belirlenen alanlara yerleştirilen korku dolu müşteriler, bu alanlarda yer alan sandalyeler üzerinde yatarak dinlenme şansı bulabildi.

Son dakika haberleri! Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi
Son dakika haberleri! Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi
Son dakika haberleri! Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi

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Patlama, Ukrayna, Otel, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi - Son Dakika


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