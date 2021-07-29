CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, orman yangınları nedeniyle belediye başkanları ile görüştü - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınları nedeniyle belediye başkanlarını arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan orman yangınları nedeniyle, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı telefonla aradı. Orman yangınlarının seyri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
(Musa Erdoğan/İHA)
Kaynak: İHA
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