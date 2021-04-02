CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şentop ve Bahçeli'yi eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin " Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması gerektiği" yönündeki sözlerine ilişkin, "Anayasa Mahkemesini gelin kapatalım demek doğru bir yaklaşım değil. Demokrasiye inanmamak anlamına gelir bu." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, ATO Congresium'da düzenlenen Art Ankara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti.

Altı ülkeden 107 galeri ve bine yakın sanatçının resim, heykel, cam işi ve enstalasyon çalışmalarının yer aldığı fuarı gezen Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, fuardaki incelemelerinin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Anayasa Mahkemesinin kapatılması çağrısının anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Hukukun olmadığı, Anayasa'nın ayaklar altına alındığı bir yerde Anayasa Mahkemesine gerek yok açıklamasıdır herhalde bu açıklama. Doğru bir açıklama değil. Devletin bütün kurumlarının korunması lazım, o kurumların başında da Anayasa Mahkemesi geliyor.

Anayasa Mahkemesinin kararlarını, Anayasa Mahkemesine yapılan atamaları eleştirebiliriz ama kurum olarak Anayasa Mahkemesinin korunması çok önemli. Can ve mal güvenliği, demokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü, adalet için Anayasa Mahkemesi önemlidir, en son başvurduğumuz bir yargı makamıdır. Dolayısıyla 'Anayasa Mahkemesi'ni gelin kapatalım' demek doğru bir yaklaşım değil. Demokrasiye inanmamak anlamına gelir bu."

"İç tüzüğün kuralları çiğneniyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle ilgili tartışmalar üzerine AYM'yi eleştirdiği iddiasının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bu düşüncenin kendi içinde bir tutarlılığı var çünkü Sayın Bahçeli bütün siyasal geleceğini Sayın Erdoğan'ın geleceğine paralel kıldı. Fazla yorum yapmak istemem ama eğer kişi, 'Erdoğan olmazsa ben de yokum, ben olursam Erdoğan var' noktasına gelmişse bu tür açıklamalar olabilir Bahçeli tarafından." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yönelik sözlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanı'nın bulunduğu pozisyona, o koltuğa yakışmıyor. Bu sözüyle yakışmıyor. Ne demek 'pişman ederim'. Aslında kendisinin bırakın pişman etmeyi, pişman olması lazım. İçtüzüğün öngördüğü kurallar çiğneniyor, TBMM'ye sabotaj yapılıyor, kurallar çiğnendikten sonra saraydan gelen talimat üzerine işlem yapılıyor, yeniden toplantılar yapılıyor. İçtüzüğe göre bir yıl tekrar Parlamentoya gelmemesi gereken bir yasa teklifi yeniden görüşülmeye başlanıyor. Bu, açıkça 'Ben Anayasa'yı istediğim zaman ihlal ederim, İçtüzüğü istediğim zaman ihlal ederim, yasaları istediğim şekilde yorumlarım, Meclis Başkanı olmamın temel amacı şu, ben koltuğumu Sayın Erdoğan'a borçluyum, Erdoğan'dan bir talimat gelirse yerine getiririm, Erdoğan öl derse ölürüm, kal derse kalırım...' Dolayısıyla Parlamentoda görüşülen yasa teklifinin içeriği nedir, ne değildir, neyi getiriyor, neyi götürüyor, bunlar asla düşünülmüyor."

Meclisin ciddi bir vesayet altında olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, hiçbir darbe döneminde böyle bir vesayet görülmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Gerçekten üzüntülü bir tablo. Meclis Başkanı'nın oturup düşünmek yerine 'ben sana gösteririm' demesi ya da tehdit etmesi o makama, makamın ağırlığına yakışmaz. Dolayısıyla kendisinin oturup düşünmesi lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın HDP öncülüğünde üçüncü ittifak kurulabileceğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Bir ittifak olur, olmaz bilmiyorum ama şu anda iki ittifak var, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. Üçüncü ittifak olur mu olmaz mı, onu zaman gösterir." karşılığını verdi.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kılıçdaroğlu, "Ankara'ya yakışan bir fuar. Buna benzer fuarların olması lazım. Ankara bir kültür kenti, öyle olması lazım. Geçmişte Ankara kültür kenti olmaktan biraz uzaklaştırılmıştı, şimdi önemli adımlar atılıyor. Sergiyi gezdim, çok güzel. Keşke bu sergiyi Sayın Şentop da gelip gezse. Yani kültür nedir, sanat nedir, sanatçı nedir bir görebilse. Ders almak istiyorsa burada sanatçılar var, sanatçılardan ders alabilir." ifadelerini kullandı.