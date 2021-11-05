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Son dakika haber | KILIÇDAROĞLU EMEKLİ POLİSLERLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

Son dakika haber | KILIÇDAROĞLU EMEKLİ POLİSLERLE BİR ARAYA GELDİ

05.11.2021 16:56

Son dakika habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu emekli emniyet mensupları ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu emekli emniyet mensupları ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "Mutlaka ama mutlaka bugün olmazsa yarın 3600 ek göstergeyi alacaksınız" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda emekli emniyet mensupları ile bir araya geldi. Emekli polislerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Burada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu polislik mesleğinin sıradan bir meslek olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, "Meşakkatli bir meslektir. Siz olmasanız biz akşamları belki evimizde rahat uyuyamayız. Siz olmasanız belki terör şehrin göbeğine kadar iner. Siz olmasanız suçlular kol gezer. Dolayısıyla polislik mesleği aynı zamanda kutsal bir meslektir. Toplumun huzuru için toplumun geleceği için, evlatlarımız için, çocuklarımız için ve her şeyden önemlisi Türkiye'nin saygınlığı için son derece değerli bir meslek. Peki sorun nedir? Bu kadar önem verdiğimiz bir mesleğe acaba siyasiler gerekli önemi veriyorlar mı? Sıradan vatandaş caddede, sokakta bir haksızlıkla karşılaştığında 'nerede bu devlet' der. Nerede bu devlet derken aslında nerede bu polis der. Çünkü polisle devleti özdeşleştirir. Güven veren bir kişi olarak görür polisi. Zaman zaman eleştiririz. Zaman zaman baş tacı ederiz. Ama şu soruyu sormayız. Acaba polis arkadaşların sorunları var mı? Hiç bunun üzerinde durmayız. Mitinglerde bizi koruyan polis arkadaşlar '3600 ek göstergeyi söyleyin' derlerdi. 5-6 yıl önceden her gittiğim mitingin bir bölümünde de polislere 3600 ek gösterge verilmesini hep savundum. Gerçekten buna gerek vardı. Uzun uzun mücadele ettik. En sonunda hükümetin de gündemine girdi. Bundan memnunum. Gündemine girmesinden memnunum. Geciktiriyorlar, vermek istemiyorlar ama şundan emin olmanızı isterim, mutlaka ama mutlaka bugün olmazsa yarın 3600 ek göstergeyi alacaksınız" dedi.

"DERDİNİZİ AKTARABİLECEĞİNİZ BİR MECRANIZ YOK"

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Derdinizi aktarabileceğiniz bir mecranız yok. Bu mecraya ihtiyacınız var. Demokrasilerde bunların olması lazım. Polis arkadaşlarımdan, varsa sorunları, sendikaları mı olur, dernekleri mi olur? Yani bir çatı örgütü olur ve derler ki, 'bizim de şu sorunlarımız var' Gücünüzü göstermek zorundasınız. Ortak hareket ettiğiniz sürece siyaset kurumu sizi dinlemek zorunda kalır. Bunun takipçisi olacağız. Sizin beklediğiniz ölçüde 3600 ek göstergenin verilmesi için ben de arkadaşlarımla elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bundan emin olmanızı isterim. Bir polis arkadaşın söylediği bir cümle var. 'Polis şehit olmaktan korkmaz ama emekli olmaktan korkar.' Emekli olmaktan korkmayacağınız günler çok uzakta değil."

Yapılan konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'na plaket ve hediye takdim edildi. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Emekli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | KILIÇDAROĞLU EMEKLİ POLİSLERLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika


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