Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu: "Millete hayal kurmayı bile unutturdular" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu: "Millete hayal kurmayı bile unutturdular"

Son dakika haberine göre CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (10)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:10 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu: 'Millete hayal kurmayı bile unutturdular' - Son Dakika
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21:45
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
20:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi
19:16
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
14:47
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
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