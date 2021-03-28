Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu'ndan, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen Sezen Ünlü'nün ailesine başsağlığı telefonu - Son Dakika

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, görüşmede Ünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , İzmir 'de birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen 17 yaşındaki 6 aylık hamile Sezen Ünlü'nün ailesini telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

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