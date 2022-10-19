Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu: "Saray Talimatıyla Rtük, Tele1 Ekranlarını Kararttı. Ne Yaparlarsa Yapsınlar, Gerçeklerden Korkan Bu Karanlık Zihniyete Son Vereceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu: "Saray Talimatıyla Rtük, Tele1 Ekranlarını Kararttı. Ne Yaparlarsa Yapsınlar, Gerçeklerden Korkan Bu Karanlık Zihniyete Son Vereceğiz"

19.10.2022 17:46
Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu: "Saray Talimatıyla Rtük, Tele1 Ekranlarını Kararttı. Ne Yaparlarsa Yapsınlar, Gerçeklerden Korkan Bu Karanlık Zihniyete Son Vereceğiz"

Son dakika gündem haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Saray talimatıyla RTÜK, bir kez daha basın özgürlüğüne, çok sesliliğe darbe vurdu; bağımsız, ilkeli yayıncılık yapan TELE1 ekranlarını kararttı… Ne yaparlarsa yapsınlar, daima bağımsız medya ile dayanışma içinde olacağız, gerçeklerden korkan bu karanlık zihniyete son vereceğiz” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saray talimatıyla RTÜK, bir kez daha basın özgürlüğüne, çok sesliliğe darbe vurdu; bağımsız, ilkeli yayıncılık yapan TELE1 ekranlarını kararttı… Ne yaparlarsa yapsınlar, daima bağımsız medya ile dayanışma içinde olacağız, gerçeklerden korkan bu karanlık zihniyete son vereceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, RTÜK'ün TELE1 ekranlarına üç gün kapatma cezası verilmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Saray talimatıyla RTÜK, bir kez daha basın özgürlüğüne, çok sesliliğe darbe vurdu; bağımsız, ilkeli yayıncılık yapan TELE1 ekranlarını kararttı… Ne yaparlarsa yapsınlar, daima bağımsız medya ile dayanışma içinde olacağız, gerçeklerden korkan bu karanlık zihniyete son vereceğiz."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU TOKAT'TA CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU TOKAT'TA Son dakika haberi! Merdan Yanardağ: Hep Birlikte Türkiye'nin Bir İstibdat Rejimine Sürüklenmesine Karşı Koyalım. Tele 1'in Susturulması, Türkiye'nin Karartılması... Son dakika haberi! Merdan Yanardağ: Hep Birlikte Türkiye'nin Bir İstibdat Rejimine Sürüklenmesine Karşı Koyalım. Tele 1'in Susturulması, Türkiye'nin Karartılması... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muhtarlar Günü'nü kutladı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muhtarlar Günü'nü kutladı

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu: 'Saray Talimatıyla Rtük, Tele1 Ekranlarını Kararttı. Ne Yaparlarsa Yapsınlar, Gerçeklerden Korkan Bu Karanlık Zihniyete Son Vereceğiz' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
22:37 Ünlü hakemlerin paylaşımları Fenerbahçe taraftarının kafasını karıştırdı: Operasyon yapılıyor
22:30 Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer Seksenler dizisinde rol alıyormuş
21:48 Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu
21:25 İstanbul'un göbeğine asılan ilan vatandaşların ağzını açık bıraktı: Türkçe bilen eleman aranıyor
21:18 Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çelebi'nin eşi için kullandığı "Kariyeri çocuk doğurmak" sözlerine tepki gösterdi: Utanç verici
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 23:37:42. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu: "Saray Talimatıyla Rtük, Tele1 Ekranlarını Kararttı. Ne Yaparlarsa Yapsınlar, Gerçeklerden Korkan Bu Karanlık Zihniyete Son Vereceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement