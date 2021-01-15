Kılıçdaroğlu: "Aşı için davet de geldi, Sayın Bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Aşı için davet de geldi, Sayın Bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim"

15.01.2021 12:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aşılama başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aşılama başladı. Aşı için davet de geldi, Sayın Bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın "Sen Varsan Biz Varız" kampanyasında saha çalışmalarının başlatılması dolayısıyla düzenlenen tanıtım etkinliğine canlı bağlantı ile katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan kampanya hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, saha çalışması yapacak ekiplere başarılar diledi.

Çalışmaları nedeniyle İmamoğlu'na teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarının temel görevi vatandaşa hizmet etmektir. Karda, kışta, yağmurda, çamurda vatandaşa hizmet etmek kadar değerli bir şey yoktur. Dolayısıyla bir belediye başkanı olarak en olumsuz koşullarda bile vatandaşa hizmet için sokağa çıkmak, çalışmak, belediye başkanlarımız için de bir onur vesilesidir. Yürekten kutluyorum." açıklamasında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "yol arkadaşlarım" dediği saha çalışmasına katılan gençlere teşekkür ederek yapılan görevin çok değerli olduğunun altını çizdi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bizim çabamız daha güzel bir Türkiye çabası. Daha huzurlu bir Türkiye çabası. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye çabası. Her evde huzurun, bereketin, her evde sevginin, Türkiye'de sevginin olması çabası. Yapay gündemlerle, suni gündemlerle değil halkın gündemiyle yola çıkıyoruz. Halkın sorunlarıyla doğrudan doğruya ilgileniyoruz. Sorunuyla ilgilenirken o sorunu nasıl çözeceğimizi de bir anlamda onlara aktarıyoruz ve anlatıyoruz. Karşılıklı güvenin oluşmasını istiyoruz."

Gün geçtikte siyaset kurumuna duyulan güvenin azaldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP olarak halkla aralarında samimi, sıcak bir iletişim kurulmasını istediklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, İl Başkanlığının yaptığı çalışmanın çok değerli olduğunu ifade ederek bu çalışmanın raporlaştırılarak bir örneğinin de genel merkeze gönderilmesi istedi.

Çalışmaya katılan tüm partililerden Kovid-19'la mücadele kurallarına uymalarını isteyen Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan aşılama çalışmasıyla ilgili değerlendirmede de bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Aşılama başladı. Aşı için davet de geldi, Sayın Bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım. Onlar aşı olduğu zaman... Çünkü onlar doğrudan doğruya hastalarla ilişki kuruyorlar, onları tedavi ediyorlar. Onlar günün 24 saatinde çalışıyorlar. Eğer bugün pandemide çok ciddi, yaygın bir tablo ortaya çıkmadıysa, bunun temel nedeni bizim sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri çabadır. Verdikleri mücadeledir. Eğer bir yerde sağlık çalışanı görürseniz ona benim selamlarımı, saygılarımı iletirseniz çok memnun olurum. Çünkü sağlık çalışanlarının verdiği çaba her şeyin üstünde."

İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nun açıklamaları

Ekrem İmamoğlu da "Biz işimizi yapacağız, iş üreteceğiz İstanbul'da." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Arkadaşlarımız da CHP'nin, sizlerin Türkiye ile ilgili gündemini ev ev anlatıp sizlerin selamını iletecekler. Çok güzel bir etkinlik. Hem Canan Başkanımıza hem de bütün ilçe başkanlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başarı böyle gelecek." değerlendirmesini yaptı.

İl Başkanı Kaftancıoğlu ise İstanbul'un 3 bin 390 bölgesinde 2'şer kişilik ekipler halinde projeyi yürüteceklerini bildirdi.

Kendisinin ve ilçe başkanlarının da 39 ilçede proje ekiplerine destek olacaklarını aktaran Kaftancıoğlu, "3 bin 390 noktada arkadaşlarımız günde ortalama 14 kişiye giderek, üyelerimizle, vatandaşlarımızla temas kurarak büyükşehir belediyemizin, ilçe belediyelerimizin çalışmaları, vatandaşın derdinin ne olduğuna dair sohbeti yaptıktan sonra İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ni anlatacaklar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Aşı için davet de geldi, Sayın Bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim
Kılıçdaroğlu: Aşı için davet de geldi, Sayın Bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim
Kılıçdaroğlu: Aşı için davet de geldi, Sayın Bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim
Kılıçdaroğlu: Aşı için davet de geldi, Sayın Bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Aşı için davet de geldi, Sayın Bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için güçlerini birleştirdi Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var "Bana şiddet uyguluyor" dediği eski eşinin saatler sonra morga gidip cesedini teşhis etti Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu
İstanbul'da kar yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun bir yağış bekleniyor İstanbul'da kar yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun bir yağış bekleniyor         
13:15
G.Saray'da kaçırdığı maçlarla kriz yaratan Falcao'ya ABD ekibi Portland Timbers talip oldu G.Saray'da kaçırdığı maçlarla kriz yaratan Falcao'ya ABD ekibi Portland Timbers talip oldu         
12:38
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesi Mardin'de gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesi Mardin'de gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı         
12:16
Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü         
11:51
Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı         
11:28
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Coşkun Sabah'tan evlilik itirafı: Bekarlık bana göre değil, evde hanımın seslenmesini özledim Coşkun Sabah'tan evlilik itirafı: Bekarlık bana göre değil, evde hanımın seslenmesini özledim         
10:55
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı         
10:05
Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler         
09:55
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı         
08:50
Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı         
08:00
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor         
23:13
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 13:40:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu: "Aşı için davet de geldi, Sayın Bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei