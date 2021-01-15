Kılıçdaroğlu: "Aşı için davet de geldi, Sayın Bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aşılama başladı. Aşı için davet de geldi, Sayın Bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın "Sen Varsan Biz Varız" kampanyasında saha çalışmalarının başlatılması dolayısıyla düzenlenen tanıtım etkinliğine canlı bağlantı ile katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan kampanya hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, saha çalışması yapacak ekiplere başarılar diledi.

Çalışmaları nedeniyle İmamoğlu'na teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarının temel görevi vatandaşa hizmet etmektir. Karda, kışta, yağmurda, çamurda vatandaşa hizmet etmek kadar değerli bir şey yoktur. Dolayısıyla bir belediye başkanı olarak en olumsuz koşullarda bile vatandaşa hizmet için sokağa çıkmak, çalışmak, belediye başkanlarımız için de bir onur vesilesidir. Yürekten kutluyorum." açıklamasında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "yol arkadaşlarım" dediği saha çalışmasına katılan gençlere teşekkür ederek yapılan görevin çok değerli olduğunun altını çizdi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bizim çabamız daha güzel bir Türkiye çabası. Daha huzurlu bir Türkiye çabası. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye çabası. Her evde huzurun, bereketin, her evde sevginin, Türkiye'de sevginin olması çabası. Yapay gündemlerle, suni gündemlerle değil halkın gündemiyle yola çıkıyoruz. Halkın sorunlarıyla doğrudan doğruya ilgileniyoruz. Sorunuyla ilgilenirken o sorunu nasıl çözeceğimizi de bir anlamda onlara aktarıyoruz ve anlatıyoruz. Karşılıklı güvenin oluşmasını istiyoruz."

Gün geçtikte siyaset kurumuna duyulan güvenin azaldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP olarak halkla aralarında samimi, sıcak bir iletişim kurulmasını istediklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, İl Başkanlığının yaptığı çalışmanın çok değerli olduğunu ifade ederek bu çalışmanın raporlaştırılarak bir örneğinin de genel merkeze gönderilmesi istedi.

Çalışmaya katılan tüm partililerden Kovid-19'la mücadele kurallarına uymalarını isteyen Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan aşılama çalışmasıyla ilgili değerlendirmede de bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Aşılama başladı. Aşı için davet de geldi, Sayın Bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım. Onlar aşı olduğu zaman... Çünkü onlar doğrudan doğruya hastalarla ilişki kuruyorlar, onları tedavi ediyorlar. Onlar günün 24 saatinde çalışıyorlar. Eğer bugün pandemide çok ciddi, yaygın bir tablo ortaya çıkmadıysa, bunun temel nedeni bizim sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri çabadır. Verdikleri mücadeledir. Eğer bir yerde sağlık çalışanı görürseniz ona benim selamlarımı, saygılarımı iletirseniz çok memnun olurum. Çünkü sağlık çalışanlarının verdiği çaba her şeyin üstünde."

İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nun açıklamaları

Ekrem İmamoğlu da "Biz işimizi yapacağız, iş üreteceğiz İstanbul'da." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Arkadaşlarımız da CHP'nin, sizlerin Türkiye ile ilgili gündemini ev ev anlatıp sizlerin selamını iletecekler. Çok güzel bir etkinlik. Hem Canan Başkanımıza hem de bütün ilçe başkanlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başarı böyle gelecek." değerlendirmesini yaptı.

İl Başkanı Kaftancıoğlu ise İstanbul'un 3 bin 390 bölgesinde 2'şer kişilik ekipler halinde projeyi yürüteceklerini bildirdi.

Kendisinin ve ilçe başkanlarının da 39 ilçede proje ekiplerine destek olacaklarını aktaran Kaftancıoğlu, "3 bin 390 noktada arkadaşlarımız günde ortalama 14 kişiye giderek, üyelerimizle, vatandaşlarımızla temas kurarak büyükşehir belediyemizin, ilçe belediyelerimizin çalışmaları, vatandaşın derdinin ne olduğuna dair sohbeti yaptıktan sonra İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ni anlatacaklar." diye konuştu.