Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir devlet başkanı aldatıldım dememiştir" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultayın açılışını yaptı. (5)

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir devlet başkanı, başbakan veya cumhurbaşkanı aldatıldım dememiştir ve aldatılmamıştır. İlk kez 18 yıllık iktidarında bir kişi herkes tarafından aldatılmıştır"

"Biz 21'inci yüzyıldayız, hala birleşik sınıflar var"

"Toplumsal barışımız temelden dinamitlenmiştir. Etnik kimlik üzerinden siyaset, yaşam tarzı üzerinden siyaset, inanç üzerinden siyaset toplumu kutuplaştırmıştır, ayrıştırmıştır, toplumu bölmüştür"