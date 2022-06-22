CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Marmaris'te başlayan orman yangınları nedeniyle, Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ni erteleyerek, yangın bölgesine gitme kararı aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan yangın nedeniyle bölgeye gitme kararı aldı. Kılıçdaroğlu, saat 17.00'de, Bördübet Mevkiinde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde olacak.
Kılıçdaroğlu'nun, ertelediği program olan Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne ise saat 19.00'da başlayacak.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu, Yangın Bölgesine Gidiyor - Son Dakika