Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu, yangından etkilenen vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Manavgat Belediyesi Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlar ile sohbet etmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkililerden bilgi alması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınlarının etkili olduğu Antalya'da Manavgat Belediyesi Dayanışma Merkezi'ni ziyaret ederek bilgi aldı. Daha sonra Belenobası Köyü'ne giderek incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yangından etkilenen vatandaşların sorunlarını dinledi.