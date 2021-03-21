Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

21.03.2021 14:47

Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı Samsun'da 8 kişinin kılıçlı saldırısına uğrayarak yaralanıp ölümden dönen şahsın bu kez de baba evi pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

SAMSUN - Samsun'da 8 kişinin kılıçlı saldırısına uğrayarak yaralanıp ölümden dönen şahsın bu kez de baba evi pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, yaralı şahıs saldıranların yakalanmasını istedi.

Olay, Samsun'un Tekekköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik içesinde esnaf olan 2 çocuk babası 37 yaşındaki Engin Aydın'ın 2 gün önce aracıyla seyir halindeyken yolu iki otomobilde bulunan 8 kişi tarafından kesildi. Engin Aydın'ın aracına çarparak yoldan çıkmasını sağlayıp daha sonra ellerinde 1,5 metre uzunluğundaki kılıçla saldırıp darp eden saldırganlar Aydın'ın sol kolunu kılıçla kırıp boynun da yine kılıçla yaraladılar. Saldırganlara direnen Engin Aydın canını zor kurtardı. 112 ekipleri tarafından ambulansla önce özel bir hastaneye, daha sonra da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Engin Aydın tedavi altına alındı. Kolundaki kırık tespit edilen Engin Aydın kolu alçıya alınıp tedavisi tamamlanarak taburcu oldu.

Ancak, dün akşam otomobil ile Engin Aydın'ın baba evinin yanına gelen silahlı saldırganlar araçtan inip eve doğru pompalı tüfekle ateş açıp kaçtılar. Pompalı tüfekli saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Tüfekten çıkan saçmalar Aydın ailesinin birinci katta bulunan evinin dış kapı, duvar ve elektrik saati panosuna isabet etti. Silah sesini duyan Aydın ailesi ancak sabah saldırı olayını fark edince olayı polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis saldırı yapılan evin önünde ve yolun kenarında 4 adet tüfek kartuşu ve 2 adet tıpa ele geçirdi.

Önceki akşam saldırıya uğrayarak hastanelik edilen esnaf Engin Aydın kendisine çökmeye çalışanların önce kılıçla saldırıp hastanelik edildiğini belirterek, " Cuma akşamı evime giderken yolum 2 araçla gelen şahıslar tarafından kesildi. Aracıma çarpıp beni yoldan çıkardılar Sonra da 8 kişi bana saldırdı. Saldırganların elinde kılıç da vardı. 1.5 metrelik kılıçla saldırıp kolumu kılıçla kırdılar. Boynundan yaraladılar. Ölümden zor kurtuldum. Bana saldıran kişilerin isimlerini polise bildirdim. Aynı şahıslar dün akşam da babamın evine pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulundular. Bu şahıslar bizim canımıza zarar vermeden yakalanıp gerekli cezanın verilmesini istiyoruz. Yoksa biz öldükten sonra mı yakalanıp tutuklanacaklar. Bu konuda adalete güveniyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Engin Aydın, Saldırı, Samsun, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kılıçlı saldırıda hastanelik olup baba evi kurşunlandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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