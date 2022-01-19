Kilis ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik Gaziantep ve Kilis'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 166,94 gram metamfetamin, 7,45 gram esrar, 1,23 gram sentetik kannabinoid, 2 extacy, 5 captagon, 2,48 gram captagon tozu, 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı av tüfeği, 251 fişek ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bu arada, aynı soruşturma kapsamında daha önce de 3 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.