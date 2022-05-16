Son dakika haberleri: KİLİS'TE, 17 KÖYE 85 GÜVENLİK KAMERASI - Son Dakika
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Son dakika haberleri: KİLİS'TE, 17 KÖYE 85 GÜVENLİK KAMERASI

16.05.2022 15:14

Son dakika haberler: Kilis'in Polateli ilçesinin tüm köylerine "Daha Güvenli Bir Polateli İçin Kamerasız Köy Kalmasın" projesi kapsamında kameralar yerleştirildi.

Kilis'in Polateli ilçesinin tüm köylerine "Daha Güvenli Bir Polateli İçin Kamerasız Köy Kalmasın" projesi kapsamında kameralar yerleştirildi.

Proje kapsamında tüm köylerin giriş, çıkış ve meydanlarına güvenlik kamerası konuldu. Yaklaşık 8 aylık çalışma neticesinde gerçekleştirilen proje ile 17 yerleşim birimindeki 51 noktaya 85 güvenlik kamerası kurularak faaliyete geçirildi. Köylerin giriş ve çıkışlarında köylerin 24 saat boyunca kamerayla izlendiği, kayıt alındığı levhaları yerleştirildi. Köy muhtarları da uygulamanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, güvenlik güçleri ve yetkililere teşekkür etti.

Son dakika haberleri: KİLİS'TE, 17 KÖYE 85 GÜVENLİK KAMERASI
Son dakika haberleri: KİLİS'TE, 17 KÖYE 85 GÜVENLİK KAMERASI
Son dakika haberleri: KİLİS'TE, 17 KÖYE 85 GÜVENLİK KAMERASI
Son dakika haberleri: KİLİS'TE, 17 KÖYE 85 GÜVENLİK KAMERASI

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Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: KİLİS'TE, 17 KÖYE 85 GÜVENLİK KAMERASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: KİLİS'TE, 17 KÖYE 85 GÜVENLİK KAMERASI - Son Dakika
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