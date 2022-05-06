Son dakika haberleri | Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

06.05.2022 17:56
Son dakika haberleri | Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Yedigöz köyünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E. av tüfeğiyle açtığı ateşle H.T, M.T. ve E.T'yi yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ve polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayın ardından kaçan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.E, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberleri | Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Musabeyli, Jandarma, Kilis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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