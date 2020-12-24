Son dakika haberleri... Kilis'te evsel atık oranı azaltılacak - Son Dakika

Suriye'deki iç savaş nedeniyle en fazla göç alan illerin başında bulunan Kilis'te, 8 yılda artan evsel atık oranın düşürülmesi için başlatılan "Sıfır Atık Projesi" genişletiliyor.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılının mayıs ayında başlatılan Sıfır Atık Projesi, Kilislilerin ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin sosyal bütünleşmesine katkıda bulunuyor ve belediyenin kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Bu kapsamda, 28 Eylül'de başlayan eğitim programlarıyla Kilis'teki eğitim ve kamu camiası ile belediye personellerine "Sıfır Atık" konulu online eğitimler verildi.

2012 yılından sonra Suriyelilerin gelmeyesiyle evsel atık oranı 70 tondan 220 tona çıkan Kilis'te yerel halka ve Suriyelilere verilecek farkındalık çalışmalarıyla evsel atık ve geri kazanılabilir atıkları birbirinden ayrılması hedefleniyor.

Evsel atıkların azaltılmasıyla birlikte geri kazanılabilir atıkların da ekonomiye kazandırılarak daha temiz bir kentin gelecek planlaması yapılacak.

Proje kapsamında ana caddelerdeki evsel atık bidonlarını kaldırıp yerine ikili set halinde ambalaj atıkları, evsel atıkların atılabileceği bidonlar, çocukların geri kazanıma teşvik etmek için okullara pota görünümlü kafesler ve parklara şişe görünümlü atık kumbaraları, halkın yoğun olarak ziyaret ettiği kurumlara kalemmatik otomatları yerleştirilerek "Şişeni At Kalemini Al" kampanyası başlatılacak.

Ayrıca, marketlerin ve AVM'lerin yoğun olduğu alanlara 8 Mobil Atık Getirme Merkezleri kurulacak, bütün evsel atık çöp bidonlarımızın yanına 1 geri kazanılabilir atık kafesi yerleştirilecek, atıkların çöpe gitmemesi için eski beyaz eşyaları, mobilyaları, kıyafetler alınacak tamiratını yapılıp maddi durumu iyi olamayan vatandaşlara hediye edilecek.

Atık yağların da kanalizasyona dökülmemesi için bütün restoranlara, başlangıçta 7 bin 500 haneye atık yağ bidonu hediye pazar çantası, atık kutusu, çevreci kartı hediye edilecek. Dağıtılan çevreci kartla geri kazanılabilir atık getiren vatandaşlara temizlik malzemesi verilecek.

Şehir merkezinde bulunan 1100 metre karelik bir alana vatandaşlara geri kazanılabilir atığını getirmesi için Atık Getirme Merkezi de kurulacak.