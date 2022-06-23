Son dakika haberleri | Kilis'te hemşire eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava

Kilis'te tabancayla hemşire eşini öldüren, bir hemşireyi de yaralayan eski polis memuru Hasan Solak hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca, 22 Mart'taki olay sonrası tutuklanan sanık Solak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanık hakkında "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla olası kastla yaralama" suçundan ise 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenilen iddianame, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Solak, eşiyle aralarında problem bulunmadığını, kayınvalidesi N.K. nedeniyle tartıştıklarını ileri sürdü.

Kayınvalidesinin evlerine sık sık geldiğini, hayatlarına müdahalede bulunduğunu, onu evden göndermek için çocuklarına bakıcı tutmak istediğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini öne süren Solak, emniyet müdürlüğünde kullandığı bilgisayarın ekranına "Dünyanın en güzel evliliğinin bu hale gelmesinin tek sorumlusu kaynanamdır." yazılı not bıraktığını belirtti.

Solak, Kilis Devlet Hastanesi'nde randevusu olan kayınvalidesini öldürmek için buraya gittiğini ancak eşi Fatma'nın hastaneye tek geldiğini, daha sonra da bu olayın yaşandığını iddia etti.

İddianamede, sanığın her ne kadar kayınvalidesini öldürme niyetinde olduğunu söylese de telefon kayıtlarından ve ifadelerinden eşini öldürmeye karar verdiği, Fatma Solak'ın boşanma talebini kabul etmediği anlatıldı.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanığın kayınvalidesinin olay mahallinde olmamasına rağmen maktule doğru gittiği, dosya arasına alınan tanık anlatımlarında da görüldüğü üzere şüphelinin maktulün kolundan tutarak çekmeye başladığı, gelmek istemeyen eşine doğru uzak atış şeklinde silahla birçok kez ateş ettiği, suçlamaları hafifletmeye yönelik savunmalarına itibar edilmediği, böylelikle şüphelinin mağdur S.Ç'ye karşı "silahla olası kastla yaralama", Fatma'ya yönelik ise "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işlediği tanık ve tüm dosya kapsamında elde edilen deliller ile anlaşılmaktadır."

Olay

Hasan Solak, 22 Mart 2022'de Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi Fatma Solak ile karşılaşmış, çıkan tartışma sonrası tabancayla eşine ateş etmiş, seken kurşunlardan biri olay yerinde bulunan hemşire S.Ç'ye isabet etmişti. Yaralanan iki kadın, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Solak müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı tutuklanmıştı.