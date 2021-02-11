Son dakika haberleri: Kilis'te jandarmadan yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara ziyaret - Son Dakika

Vatandaşların iletişim numaralarını da alan ekipler, ihtiyacı olanların isteklerini de yerine getiriyor.

Ekipler, kimsesiz ve yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek adına ziyaretler gerçekleştiriyor.

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