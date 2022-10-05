Son dakika haberleri! Kilis'te, kamyonet kundaklama iddiasına 1 gözaltı

KİLİS'te, park halindeki kamyoneti kundakladığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, dün akşam Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 46 KJ 863 plakalı kamyonetin sahibi Yusuf Akdoğan, aracın yandığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü ancak kamyonet kullanılamaz hale geldi. Çalışma başlatan polis ekipleri, kamyoneti kundakladığı iddiasıyla M.Ö.'yü Deveciler Mahallesi'ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
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