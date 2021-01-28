Son dakika haberleri... Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti
28.01.2021 13:15
Son dakika gündem haberi: Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.
Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.
Deveciler Mahallesi Yağcılar Sokak'ta ikamet eden Fethi (74) ve Fatime Özden'e (55) ulaşamayan yakınları çiftin evine gitti.
Eve giren ve çiftin odada hareketsiz yattığını gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerini bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.
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