Son dakika haberleri... Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti - Son Dakika

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

Eve giren ve çiftin odada hareketsiz yattığını gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerini bildirdi.

Deveciler Mahallesi Yağcılar Sokak'ta ikamet eden Fethi (74) ve Fatime Özden'e (55) ulaşamayan yakınları çiftin evine gitti.

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