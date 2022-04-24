Son dakika haberleri: Kilis'te klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kilis'te klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangın hasara yol açtı

24.04.2022 19:41
Son dakika haberleri: Kilis'te klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi: Kilis'te bir evde klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kilis'te bir evde klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasan Kamil Demirbaş Mahallesi Ahmet Bey Sokak'ta Suriye uyruklu Ebu Cemil'e ait dairenin balkonunda bulunan klima motoru henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlama sırasında çıkan yangın balkonu sardı.

Sesi duyan bina sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Son dakika haberleri: Kilis'te klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Kilis'te klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Kilis'te klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Kilis'te klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangın hasara yol açtı

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Ataşehir'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü Ataşehir'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü Kereste fabrikasında yangın paniği Kereste fabrikasında yangın paniği

Hasan Kamil, İtfaiye, Yangın, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kilis'te klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika


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