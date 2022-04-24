Son dakika haberleri: Kilis'te klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Kilis'te bir evde klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hasan Kamil Demirbaş Mahallesi Ahmet Bey Sokak'ta Suriye uyruklu Ebu Cemil'e ait dairenin balkonunda bulunan klima motoru henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlama sırasında çıkan yangın balkonu sardı.
Sesi duyan bina sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
Kaynak: AA
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