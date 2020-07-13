Son dakika haberleri! Kilis'te korana vakaları tavan yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kilis'te korana vakaları tavan yaptı

Son dakika yerel haberi: - Kilis'te korana vakaları tavan yaptı Son bir aydır korona virüs vakalarının yükselişinin sürdüğü Kilis'te vatandaşların tedbir almamaları dikkat çekiyor.

- Kilis'te korana vakaları tavan yaptı

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KİLİS - Son bir aydır korona virüs vakalarının yükselişinin sürdüğü Kilis'te vatandaşların tedbir almamaları dikkat çekiyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. 23 Haziran tarihinde 348 olan korona vakası, 29 Haziran'da 387'ye, 3 Temmuz itibariyle ise 450'ye, 6 Temmuz itibariyle 492'ye, 9 Temmuz'da 526'ya bugün itibariyle 561'e yükseldi. 3 günde 35 yeni vaka tespit edildi.

Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 113 kişi korona hastası bulunuyor. Bugün itibariyle 64 kişi Kilis Devlet Hastanesinde, 47 kişi KYK yurdunda karantinada, 1 kişi ise yoğun bakımda bulunurken, 3 kişi de hayatını kaybetti. 444 kişide tedavi olduktan sonra hastaneden taburcu edildi.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak dolaşmaya devam ediyor.

Suriye, Kilis, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Kilis'te korana vakaları tavan yaptı - Son Dakika
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