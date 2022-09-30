KİLİS'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ATIK TOPLAYICISI ÖLDÜ - Son Dakika
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KİLİS'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ATIK TOPLAYICISI ÖLDÜ

30.09.2022 09:36

KİLİS'te, otomobilin çarptığı atık toplayıcısı Suriye uyruklu Ahmet Binni (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KİLİS'te, otomobilin çarptığı atık toplayıcısı Suriye uyruklu Ahmet Binni (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Nedim Ökmen Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan S. yönetimindeki 79 AAR 205 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, caddede atık kağıt ve plastik toplayan Suriye uyruklu Ahmet Binni'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Binni, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Binni'nin cenazesi morga konulurken, polis otomobil sürücüsü Hasan S.?yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİLİS'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ATIK TOPLAYICISI ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KİLİS'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ATIK TOPLAYICISI ÖLDÜ - Son Dakika
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