Kaza, gece saatlerinde Nedim Ökmen Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan S. yönetimindeki 79 AAR 205 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, caddede atık kağıt ve plastik toplayan Suriye uyruklu Ahmet Binni'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kilis Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Binni, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KİLİS'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ATIK TOPLAYICISI ÖLDÜ - Son Dakika

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