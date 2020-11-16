Son dakika haberleri! Kilis'te traktör motosikletin üzerinden geçti: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kilis'te traktör motosikletin üzerinden geçti: 1 ölü
16.11.2020 10:24
Son dakika haber... Kilis'te, traktörün devrilen motosikletin üzerinden geçtiği kazada bir çocuk hayatını kaybetti.
Kilis'te, traktörün devrilen motosikletin üzerinden geçtiği kazada bir çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, E.A. (41) yönetimindeki motosiklet Bilali Habeş Mahallesinde seyir halindeyken devrildi. Motosiklette yolcu olarak bulunan M.M.A. (11) yola savruldu. O esnada olay yerinden geçen M.Ç. (23) yönetimindeki 79DF711 plakalı Tümosan marka traktör, yerde yatan M.M.A.'ya çarptı. Kazada M.M.A. hayatını kaybederken, traktör sürücüsü M.Ç. ile motosiklet sürücüsü E.A. gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS
Son Dakika Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır Slovenya ağlarını sarsan Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor Caner Erkin, Rıdvan Dilmen'i geçerek milli takımda en çok asist yapan 7. oyuncu oldu Minibüs şoförlerinin '3 dakika erken geldin' kavgası kanlı bitti Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdı Sapık doktor hipnotize ederek dilini kulağına soktuğu kadın öğrencisini taciz etti