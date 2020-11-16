Son dakika haberleri! Kilis'te traktör motosikletin üzerinden geçti: 1 ölü - Son Dakika

Kilis'te, traktörün devrilen motosikletin üzerinden geçtiği kazada bir çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, E.A. (41) yönetimindeki motosiklet Bilali Habeş Mahallesinde seyir halindeyken devrildi. Motosiklette yolcu olarak bulunan M.M.A. (11) yola savruldu. O esnada olay yerinden geçen M.Ç. (23) yönetimindeki 79DF711 plakalı Tümosan marka traktör, yerde yatan M.M.A.'ya çarptı. Kazada M.M.A. hayatını kaybederken, traktör sürücüsü M.Ç. ile motosiklet sürücüsü E.A. gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS