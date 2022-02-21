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Son dakika haberleri | Kilis'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kilis'te uyuşturucu operasyonu

21.02.2022 11:45
Son dakika haberleri | Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber: Kilis'te, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından Mehmet Abdi Bulut mahallesinde bulunan bağ evinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının tespitine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde icra edilen aramada, 15 gram kubar esrar,2 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 20 gram kenevir tohumu, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı,1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet pala, 1 adet gündüz görüş dürbünü ve 2 adet el telsizi ele geçirildi.

Ekipler 2 kişi gözaltına alındı. - KİLİS

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Son dakika haberleri | Kilis'te uyuşturucu operasyonu Son dakika haberleri | Kilis'te uyuşturucu operasyonu Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kilis'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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