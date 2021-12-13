Kilis'te 2017'de mühendis Mehmet Akcan'ın hayatını kaybettiği sınır hattındaki mayın patlamasıyla ilgili, FETÖ hükümlüsü meslekten ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay yarbay M.O.A. ile diğer 7 sanığın yargılandığı davaya ilişkin olayın meydana geldiği sınır hattında keşif yapıldı.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin ve üyelerle olay yeri inceleme bilirkişisinden oluşan heyet, incelemede bulunmak üzere Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattına geldi.

Patlamada yaşamını yitiren mühendisin ağabeyi Celal Akcan ve avukatı ile M.O.A. ve avukatının hazır olduğu keşifte mahkeme heyeti, hazırlanan kroki üzerinde inceleme yaptı.

Ardından olayın yaşandığı sınır duvarının oraya geçen heyet, burada incelemede bulunarak mayının patladığı alanda fotoğraflama yaptı.

Mahkeme başkanına olayla ilgili bilgi veren dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay yarbay M.O.A. olay yaşanmadan önceki sınır hattının fotoğraflarını da gösterdi.

Olay

Kilis'te mühendis Mehmet Akcan, 23 Ağustos 2017'de, Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken, aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti. FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay yarbay M.O.A. hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve diğer sanıklar M.Ş, H.O, A.Ü, M.S, M.G.İ, N.Y. ve S.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.