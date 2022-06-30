Son dakika haberleri: Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

30.06.2022 16:37
Son dakika haberleri: Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberi: Kilis sınır hattında 2017'de mühendis Mehmet Akcan'ın hayatını kaybettiği mayın patlamasıyla ilgili FETÖ hükümlüsü, dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. ile diğer 7 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kilis sınır hattında 2017'de mühendis Mehmet Akcan'ın hayatını kaybettiği mayın patlamasıyla ilgili FETÖ hükümlüsü, dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. ile diğer 7 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, patlamada yaşamını yitiren mühendisin yakınlarının avukatı ve ağabeyleri Muzaffer ile Celal Akcan katıldı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) salonuyla bağlantı kurulamadığı için sanıklar dinlenemedi.

Mühendisin ağabeyi Muzaffer Akcan, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, olayda başka sorumluluğu tespit edilen ya da edilecek olanlarla ilgili gereğinin yapılması için başsavcılığa yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.

Olay

Kilis'te mühendis Mehmet Akcan, 23 Ağustos 2017'de, Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve diğer sanıklar M.Ş, H.O, A.Ü, M.S, M.G.İ, N.Y. ve S.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.

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Kaynak: AA

Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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