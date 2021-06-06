Kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına polis yetişti - Son Dakika

Kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına polis yetişti

Polis memuru kendi aracıyla öğrencinin kimliğini alarak sınava yetiştirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te LGS sınavına girmek isteyen öğrenci kimliğini evde unutunca yardımına polis memuru yetişti.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki LGS sınavı heyecanı Gaziantep'te de başladı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde ilk oturumu 09.30'da başlayan sınava katılmak için okula gelen bir öğrenci kimliğini evde unuttu. Okulda görevli polis memurları telefonunu öğrenciye vererek ailesinden kimliğini getirmesini istedi. Ancak o anda evde kimliği getirecek kimsenin olmadığını fark eden bir polis memuru, öğrenciyi kendi arabasıyla eve götürerek kimliğini aldırdı ve sınava son anda yetişmesini sağladı.