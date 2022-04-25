Son dakika haber: KİMYASAL MADDE TAŞIYAN KAMYONET KAZA YAPTI, VARİLLER YOLA SAÇILDI - Son Dakika
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Son dakika haber: KİMYASAL MADDE TAŞIYAN KAMYONET KAZA YAPTI, VARİLLER YOLA SAÇILDI

25.04.2022 12:19

Son dakika gündem haberi: KÜÇÜKÇEKMECE'de toz şeker yüklü kamyon, ayakkabı imalatında kullanılan kimyasal madde taşıyan kamyonete çarpı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, aseton ve polycaptor adlı kimyasal maddeler yola döküldü.

KÜÇÜKÇEKMECE'de toz şeker yüklü kamyon, ayakkabı imalatında kullanılan kimyasal madde taşıyan kamyonete çarpı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, aseton ve polycaptor adlı kimyasal maddeler yola döküldü. Yoldaki kimyasal maddelerin temizlenmesi için yol bir süre kapatıldı.

TEM Küçükçekmece Mahmutbey gişeleri yönünde saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, 34 JC 4858 plakalı toz şeker yüklü kamyon, önünde giden 34 GT 5394 plakalı kimyasal madde taşıyan kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyonet kasasından yola savrulan varillerin içerisindeki kimyasal maddeler de yola döküldü. Polis ve itfaiye ekipleri bölgede önlem aldı. Yapılan incelemede yola dökülen kimyasalların ayakkabı imalatında kullanılan aseton ve polycaptor olduğu belirledi. Ekipler yolda temizleme çalışması yaptı. Kaza ve sonrasındaki temizlik çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu.

Son dakika haber: KİMYASAL MADDE TAŞIYAN KAMYONET KAZA YAPTI, VARİLLER YOLA SAÇILDI
Son dakika haber: KİMYASAL MADDE TAŞIYAN KAMYONET KAZA YAPTI, VARİLLER YOLA SAÇILDI
Son dakika haber: KİMYASAL MADDE TAŞIYAN KAMYONET KAZA YAPTI, VARİLLER YOLA SAÇILDI
Son dakika haber: KİMYASAL MADDE TAŞIYAN KAMYONET KAZA YAPTI, VARİLLER YOLA SAÇILDI
Son dakika haber: KİMYASAL MADDE TAŞIYAN KAMYONET KAZA YAPTI, VARİLLER YOLA SAÇILDI
Son dakika haber: KİMYASAL MADDE TAŞIYAN KAMYONET KAZA YAPTI, VARİLLER YOLA SAÇILDI
Son dakika haber: KİMYASAL MADDE TAŞIYAN KAMYONET KAZA YAPTI, VARİLLER YOLA SAÇILDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: KİMYASAL MADDE TAŞIYAN KAMYONET KAZA YAPTI, VARİLLER YOLA SAÇILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: KİMYASAL MADDE TAŞIYAN KAMYONET KAZA YAPTI, VARİLLER YOLA SAÇILDI - Son Dakika
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