Son dakika haberleri: Kıraathane görünümlü kumarhanelere polis baskını - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kıraathane görünümlü kumarhanelere polis baskını

29.04.2022 09:56
Son dakika haberleri: Kıraathane görünümlü kumarhanelere polis baskını

Son dakika haberleri: Mersin polisi, kıraathane görünümlü 13 kumarhaneye yaptığı operasyonda 8 şahsı kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Mersin polisi, kıraathane görünümlü 13 kumarhaneye yaptığı operasyonda 8 şahsı kumar oynarken suçüstü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulaması çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren 13 iş yerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 8 şüpheli kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kıraathane olarak işletilen 3 işyeri sahibi R.B, M.F. ve A.A. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan tahkikat başlatılırken, kumar oynayan 8 şahsa 14 bin 552 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde 3 işyerine kapalı alanda tütün içme yasağını ihlalden 22 bin 359 lira para cezası kesildi.

Denetimlerde 145 şahsın GBT sorgusu yapılırken, basit yaralama suçundan aranan İ.A. isimli şahıs adliyeye sevk edildi. - MERSİN

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kıraathane görünümlü kumarhanelere polis baskını - Son Dakika


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