Son dakika haberleri | Kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

08.05.2022 11:49
Son dakika haberleri | Kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Orta Mahalle'de faaliyet gösteren bir kıraathaneye, İ.A. tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli İ.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Kıraathanenin iç ve dış kısmında bulunan 11 adet boş kovan polis ekiplerince muhafaza altına alındı. İşletmenin camlarında ise maddi hasar meydana geldi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Saldırı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika


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